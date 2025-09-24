Известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в столице.
По словам звезды фильма "Смак свободи", она может тратить очень мало средств. О своих расходах Римма откровенно рассказала блогерше Ангелине Пичик.
"Я вообще могу жить на 500 гривень в месяц. Для каждого человека слово "комфортная" - оно абсолютно разное", - отметила актриса.
Зюбина добавила, что не имеет стабильной зарплаты. Однако назвала сумму, которую примерно получает за работу в театре.
"У меня зарплата в театре чуть больше, чем 10 000 гривень. И я езжу на работу во Львов за свой счет. А если у меня есть съемки, то это совсем другие деньги. Никогда в театре никто не зарабатывал. Никогда человек, который идет в актерскую профессию, прежде всего не ставил себе в приоритетах заработок. Я не за то, что художник должен быть голодным, но это совсем не то, ради чего туда идут", - отметила Римма.
