Известная украинская группа "Антитела" показала архивные фото. В частности, стало известно, как выглядел их солист Тарас Тополя раньше.

На официальной странице коллектива в Instagram появились фото артиста, которые были сделаны 17 лет назад. На снимке Тарас позирует в красной футболке, на которую надел белую куртку. Также исполнитель был с другой прической.

"Сладкий 2008-й год. Киев. Тарас Тополя на первой фотосессии "Антител", - отметила группа.

Кстати, Тополе на фотографиях примерно 21 год.

Реакция сети

Подписчики начали активно реагировать на архивные снимки в комментариях и вспоминать начало 2000-х годов:

"Вау! Какие воспоминания из прошлого"

"Красавец"

"Боже, если я помню этот образ, не говорите, сколько мне лет"

"Симпатичный парень".

Напомним, ранее новый "Холостяк" Тарас Цимбалюк показал, как выглядел в подростковом возрасте. Он также поделился воспоминаниями об этом периоде, отметив, что хотел тогда заработать самостоятельно на собственный компьютер и постоянно пробовал что-то новое.

