На фоне первоначального удивления и ликования некоторые официальные лица и дипломаты Евросоюза выразили более глубокий скептицизм.

Очевидный разворот президента США Дональда Трампа в отношении Украины радует европейцев на фоне растущего скептицизма в отношении того, что он когда-либо предпримет более жесткие меры против РФ.

"Неужели Дональд Трамп внезапно стал ярым сторонником Украины?", - задалось вопросом издание Politico. Журналисты отметили, что этот вопрос быстро стал главной темой обсуждений в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после того, как Трамп застал чиновников врасплох своим самым проукраинским заявлением на сегодняшний день - смелым утверждением, что Киев может не только выиграть войну против РФ, но и вернуть каждый метр потерянной территории.

Пост Truth Social, опубликованный сразу после встречи Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, примечателен по двум причинам: во-первых, он противоречил его предыдущим утверждениям о том, что Украина никогда не сможет победить РФ. Во-вторых, это противоречило прежним взглядам Белого дома на то, как должна завершиться война в Украине, а именно, путем мирного договора, согласно которому России отойдут все оккупированные украинские земли.

"Чиновники ЕС, пытавшиеся осмыслить очевидную перемену, колебались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию и вполне может сделать это снова после телефонного разговора с другим лидером", - констатировало издание.

Журналисты отметили, что первой реакцией делегации стало сдержанное удовлетворение от резкого нового тона президента США.

"Это пока самый сложный вопрос. Но он всегда находится в одном звонке Путина от того, чтобы сделать что-то не очень хорошее", - съязвил один из чиновников ЕС.

Издание написало, что для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин несет полную ответственность за войну, очевидная перемена в его позиции стала своего рода подтверждением их усилий.

Издание отметило, что выступая перед журналистами у здания Совета Безопасности ООН, главный европейский дипломат Кая Каллас приветствовала пост Трампа: "Он сделал очень решительное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга".

Однако на фоне первоначального удивления и ликования некоторые официальные лица и дипломаты Евросоюза выразили более глубокий скептицизм, предположив, что пост Трампа может быть всего лишь попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к изменениям в политике США.

"Действительно, после месяцев попыток убедить Трампа ударить по российской экономике пошлинами или санкциями, надежда на поддержку США в Европе тает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, стремительно падает", - констатировало издание.

