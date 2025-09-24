Трамп резко повернул на сторону Украины: сенатор Грэм заявил о 'переломном моменте'

Грэм отметил важность поставки оружия Украине и давления на покупателей российских энергоносителей.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перспективах Украины восстановить контроль над всей своей территорией. В социальной сети X политик назвал эти слова "переломным моментом".

"Заявление президента Трампа относительно войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом", - написал Грэм.

Он подчеркнул, что готовность Вашингтона продолжать поставки высококачественного оружия через НАТО "кардинально меняет военную ситуацию для России".

Сенатор добавил, что сочетание военной помощи с экономическим давлением на страны, которые покупают дешевые энергоносители у РФ, в частности Китай, Индию и Бразилию, может дать шанс "достойно и справедливо положить конец кровопролитию".

"Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь. Время прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент", - заявил Грэм.

Заявления Трампа об Украине

Как сообщал УНИАН, президент США считает, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ.

Президент США отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромные экономические трудности. Он считает, что сейчас время для того, чтобы Украина действовала.

Sky News пишет, что президент США Дональд Трамп внезапно перешел от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого резкого поворота от трактовки переговоров как наиболее практического решения поддержки Украины есть несколько причин.

