Безногие ящерицы собираются группами и прячутся под землей, чтобы пережить морозы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике к зиме готовятся необычные безногие ящерицы - веретенницы. С наступлением первых осенних холодов они собираются большими группами и прячутся под корнями деревьев, сообщили в заповеднике.

В октябре, когда температура снижается и становится меньше насекомых, веретенницы - безногие ящерицы - отправляются на зимовку.

Экологи отмечают, что часто они собираются в группы по несколько десятков особей. Для укрытия выбирают уютные и защищенные места: под корнями деревьев, в щелях камней или среди слоя опавших листьев. Это помогает им сохранять тепло и пережить холодные месяцы.

Видео дня

Весной, как только потеплеет, веретенницы снова выходят из укрытий. Они играют важную роль в поддержании природного баланса, в частности контролируя популяции вредителей.

Экология вблизи ЧАЭС

Как сообщал УНИАН, недавно вблизи Чернобыльской АЭС заметили редких лошадей Пржевальского, которые гуляют по лесам и опушкам территории. На этот раз зафиксировали пару.

Также УНИАН рассказывал, как вблизи ЧАЭС лошади Пржевальского решали, кто главный. В частности исследователи зафиксировали конфликт между животными. Известно, что такие драки происходят не только между жеребцами, но и кобылами.

Вас также могут заинтересовать новости: