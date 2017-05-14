Во время выступления Джамалы на Евровидении произошел конфуз с голыми ягодицами (видео)

Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники. Как сообщает ТСН, этим мужчиной был скандально известный пранкер Виталий Седюк.

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