Во время выступления Джамалы на Евровидении произошел конфуз с голыми ягодицами (видео)
01:29, 14 мая 2017Общество
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Скандально известный Седюк "выступил" на Евровидении.
Кадр из трансляции
Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники. Как сообщает ТСН, этим мужчиной был скандально известный пранкер Виталий Седюк.
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