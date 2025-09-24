Трамп часто меняет позиции ради усиления влияния.

Президент США Дональд Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого резкого поворота от трактовки переговоров как наиболее практичного решения поддержке Украины есть несколько причин, объясняет Sky News.

Во-первых, это может быть связано с военными и экономическими реалиями на местах. Россия платит высокую цену за войну, как в плане людских ресурсов, так и в плане финансов. При этом Трамп признал, что Москва испытывает "серьёзные экономические трудности", что подкрепляет аргументы в пользу победы Украины с помощью Запада.

Стойкость Украины также изменила восприятие — невозможное теперь кажется возможным, если союзники сохранят свою поддержку.

Во-вторых, свою роль сыграло влияние союзников. Европейские лидеры массово посещали Вашингтон, чтобы призвать Трампа к осторожности в отношениях с Путиным. Кроме того, европейские страны НАТО увеличили помощь Украине, что ещё больше ослабило риторику Трампа о том, что Америка несёт финансовое бремя.

В-третьих, это может быть связано с внутренней политикой, поскольку президента США сейчас находится под пристальным вниманием обеих партий из-за своего "слишком мягкого" подхода к России.

"Более жёсткая позиция в области национальной обороны может помочь ему консолидировать поддержку среди республиканцев, а также привлечь внимание умеренных, которые считают оборону Украины испытанием для национальной репутации".

Кроме того, отмечает Sky News, есть ещё один фактор, который стоит учитывать - переговорная тактика Трампа.

"Трамп часто меняет позиции ради усиления влияния. Разговоры о компромиссе, возможно, были стратегией для привлечения Украины и России к переговорам, но, поскольку Россия не проявляет готовности к компромиссу, его расчет снова сместился в сторону восстановления Украины", - пишет издание.

Трамп изменил свою позицию

Американский президент считает, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ.

Президент США отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромные экономические трудности. Он считает, что сейчас время для того, чтобы Украина действовала.

Комментируя это заявление, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что сообщение главы Белого дома было "очень правильным" и президент Франции считает, что Украине необходима в этой ситуации поддержка.

