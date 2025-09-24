Трамп никак не объяснил причины своегго резкого разворота в отношении Украины.

Президент США Дональд Трамп неожиданно и резко изменил свою позицию по войне в Украине, заявив, что Украина при поддержке Европы в состоянии вернуть все свои оккупированные земли. Как пишет The New York Times, при этом Трамп никак не объяснил причины такого поразительного разворота, и существуют опасения, что он таким образом пытается выйти из участия в этом конфликте.

"Некоторые европейские чиновники подозревают, что, дистанцируясь от войны, президент умывает руки в конфликте, который он когда-то обещал разрешить за несколько дней или недель", - пишет издание.

Издание напоминает, что за восемь месяцев своего президентства г-н Трамп метался от одной позиции к другой по украинскому вопросу. В феврале он раскритиковал Зеленского в Овальном кабинете, потом он обхаживал Путина и расстелил для него красную дорожку на Аляске.

"Теперь его слова прозвучали так, будто он снова встал на сторону Украины, одновременно отойдя на второй план, и закончив словами: "Я желаю обеим странам всего наилучшего", - пишет издание.

При этом всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Украина может "победить" Россию, его слова опроверг его собственный госсекретарь Марко Рубио, который заявил, что война в Украине "не может закончиться военным путём", и предсказал, что "она закончится за столом переговоров", что отражало предыдущую позицию Трампа.

"Трамп так и не объяснил, почему он теперь считает, что Украина, которая в течение последнего года постоянно теряла небольшие участки территории из-за российских войск, вдруг сможет вернуть их обратно".

Как отметил один высокопоставленный военный офицер НАТО, присутствовавший в Нью-Йорке на заседаниях ООН, Украина не смогла укрепить свои позиции, даже когда американская помощь стране достигла пика, а Россия не сосредоточила более крупные силы.

Возможно, пройдут месяцы, прежде чем станет ясно, станет ли заявление Трампа переломным моментом и для какой стороны в этом жестоком конфликте. И существуют сценарии, при которых Соединённые Штаты всё ещё могут быть втянуты в конфликт, пишет NYT.

При этом одним из многих неизвестных сейчас является то, как Путин отреагирует на перемену в позициях Трампа.

"Он может найти утешение в отступлении Трампа, даже если американский президент в конечном итоге выражает некоторую поддержку Украине. Или же Путин может решить усилить свои нападки и угрозы, полагая, что время и массовость будут на стороне России".

Трамп изменил риторику по Украине

Издание Sky News назвало несколько причин, почему Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю.

Во-первых, это может быть связано с военными и экономическими реалиями на местах - потерями РФ и стойкостью Украины. Также немаловажными факторами являются давление со стороны союзников и желание Трампа избежать критики со стороны Сената.

