Сколько денег можно ввозить в Украину, алкоголя, кофе и других продуктов и вещей, и с чем через границу не пропустят.

Чтобы не иметь проблем на таможне, важно знать лимиты на провоз вещей и продуктов: сколько денег, бутылок алкоголя или пачек кофе разрешено везти через границу. Адвокат перечислила все ограничения и объяснила, что можно ввозить в Украину, а с чем - не пропустят.

Что нельзя перевозить через границу в Украине

Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии для УНИАН перечислила основные категории вещей, которые категорически запрещено ввозить в Украину.

К ним относятся:

оружие военных образцов;

боеприпасы;

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества;

радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества.

Также нельзя перевозить через границу печатные материалы, клише, негативы, пленки, фотографии, видеозаписи, рукописи, пластинки, на которых есть информация, которая может рассматриваться как:

пропаганда идей войны;

пропаганда расизма, расовой дискриминации или геноцида;

как имеющая порнографический характер;

направленная на подрыв территориальной целостности, политической независимости, суверенитета.

Кроме того, категорически запрещено ввозить в Украину товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности (то есть, на их ввоз в страну нет разрешения владельца).

Из продуктов нельзя ввозить:

сырое мясо;

сыры без упаковки.

Если же мясная или сырная продукция в упаковках производителя, то ее ввозить можно, но в разрешенных количествах (они прописаны в части 2 статьи 376 Таможенного кодекса Украины). В частности, в них указано, что в Украину для себя (собственного потребления) можно ввозить продукты, общая сумма которых не превышает 200 евро на одного человека. Также есть не только ограничения по стоимости, но и по количеству:

товары, упакованные производителем, разрешены в количестве одной упаковки или вес их составляет не более 2 кг (каждого) на одного человека.

без упаковки неделимого продукта, то есть, готового к непосредственному употреблению - в количестве не более одного наименования на одного человека.

Если говорить о том, сколько кофе можно ввозить в Украину или чая, то без декларирования таможенные нормы здесь такие же.

Сколько пива можно ввозить в Украину и другого алкоголя

Относительно ввоза алкоголя и слабоалкогольных напитков, то здесь Таможенные правила Украины 2025 вводят определенные ограничения.

По словам адвоката, алкоголь в Украину могут ввозить только граждане, достигшие 18 лет.

Существуют ограничения на количество алкогольных напитков, которое одно лицо может ввезти из-за границы. Так, одному совершеннолетнему лицу разрешено ввозить 5 л пива/сидра, 2 л вина и 1 л крепких алкогольных напитков (содержащих более 22% спирта),

- объясняет Ольга Брус.

Сколько денег можно ввозить в Украину

Если говорить о денежных суммах, то, не декларируя, с собой можно иметь наличные, общая сумма которых до 10 тысяч евро. При этом, уточняет эксперт, если деньги в другой валюте, то она тоже пересчитывается в евро.

Если же сумма наличных больше, то ее придется декларировать.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

