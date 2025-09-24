Гора может попасть в классификацию трудных не только из-за высоты.

Опытные альпинисты знают, что перед восхождением на гору необходимо тщательно готовиться, даже если это украинские Карпаты. Иногда не помогает и подготовка, ведь неприступность горы может быть обусловлена факторами, которые от человека не зависят. Узнайте, какие самые сложные горы в мире даже для профессионалов.

Как определяют самые сложные горы - классификация

Альпинисты сами решают, какая самая неприступная гора в мире для каждого из них, ведь возможности у каждого человека разные. Тем не менее, есть общепризнанная классификация, которой придерживаются все экстремалы.

Во-первых, неприступной гору могут назвать из-за территории, где она находится. Хороший пример такой вершины - гора Сайпл в Антарктиде. Высота у нее всего 3110 метров, но экстремально низкие температуры, постоянные снегопады и сильные ветры не позволяют альпинистам дойти не то что до вершины, а и до подножия. Именно из-за погодных условий Сайпл - серьезный вызов даже для профессиональных альпинистов.

Иногда на гору нельзя подниматься из религиозных соображений - к примеру, никто не пустит туриста взобраться на Мачапучаре в Непале или Кайлас в Китае. Гора считается священной и нет ни одного человека, кому разрешено было бы ее покорить. Запрет может действовать или от местных властей, или от паломников, защищающих пику от людей.

Второй подвид классификации - сложности пути и процент смертности. Самые страшные горы в мире могут считаться таковыми не только из-за погодных условий, высоты или религиозных верований, но и из-за маршрута или уровня подготовки альпинистов. Горы Монблан и Денали попали в "печальные" списки, но только лишь из-за поведения туристов. Дело в том, что раз пики невысокие, а трекинг не очень трудный, люди считают, что взобраться на гору нетрудно. На самом деле, это грубейшая ошибка - любые маршруты требуют технических навыков, особенно если они считаются опасными по тем или иным причинам.

Какой самый сложный горный маршрут - рейтинг

Если прочесть результаты исследования, проведенного компанией Statista, становится ясно, какая самая сложная гора для альпинистов. Интересно, что в список попали вершины, высота которых всегда больше 8000 м.

Аннапурна I (8091 м)

Аннапурна - это горный массив в Гималаях, пик которого находится в Непале. Считается одной из самых опасных вершин. По состоянию на 2022-й год, процент смертности альпинистов, пытавшихся взобраться на гору, составлял немногим меньше 22%. Интересно, что именно Аннапурна стала первой восьмитысячной вершиной в мире, которую удалось покорить человеку - в 1950-м году там побывала экспедиция из Франции. Само название горы означает "Богиня Плодородия", если переводить с санскрита.

Канченджанга (8586 м)

Вторая по счету самая сложная гора для восхождения в мире также находится в Гималаях и является высшей точкой Индии, потому что расположен как раз на границе Непала и Индии. Первую попытку восхождения предпринял писатель и оккультист Алистер Кроули в 1905 году, но экспедиция окончилась на высоте в 6200 метров. Только спустя 50 лет английским альпинистам удалось покорить Канченджангу.

Интересный факт: в 1993-м году на вершину взошли 7 человек из украинской экспедиции.

Несмотря на то что Канченджанга третья по высоте, и она уступает Эвересту и К2, при восхождениях многие экстремалы погибали, особенно девушки. В Непале верят, что гора убивает именно женщин, пытающихся покорить ее. Долгое время эта легенда имела невероятный успех, пока англичанка Джинетт Харрисон и 1998 году не стала первой девушкой, поднявшейся на вершину.

К2 (8614 м)

К2, Годуин-Остен или Чогори - гора на границе Пакистана и Китая. У нее много названий, но в мире закрепилось именно техническое - К2. Взобраться на вершину со стороны Китая практически невозможно, поэтому альпинисты подбираются к пике с пакистанской стороны. Первыми людьми, пытавшимися взобраться на К2, были Алистер Кроули и Оскар Эккенштейн в 1920-м году, но достигнув высоты в 6525 метров, экспедиция повернула назад. Спустя почти 35 лет итальянским альпинистам удалось покорить Чогори.

Альпинисты считают, что взобраться на К2 технически сложнее, чем на Эверест, несмотря на то, что Чогори на двести метров ниже. К 2022-му году на вершине горы побывали семьсот человек, девяносто шесть из которых погибли.

Дхаулагири I (8167 м)

Еще один восьмитысячник, седьмой по высоте в мире. "Дхаулагири" - белая гора, по крайней мере именно так название переводится с санскрита. Высочайшей вершиной в мире Дхаулагири стала еще в 19-м веке, но альпинисты заинтересовались ею только в середине 20-го. Только в 1960-м году альпинистам удалось взобраться на гору, и именно их маршрут стал классическим для "коллег". Экстремалы говорят, что трекинг очень сложный не только из-за высоты, но и из-за постоянных лавин, камнепадов и крутых склонов.

Нанга-Парбат (8125 м)

Эта вершина, название которой с урду переводится как "голая гора", а с санскрита "гора Богов", считается одной из трех самых опасных в мире среди восьмитысячников. Горный массив находится в Пакистане и ужасает даже опытных альпинистов своей непредсказуемостью. Любой экстремал, желающий покорить Нанга-Парбат, может столкнуться с бураном, снегопадом, туманом и камнепадом. Именно из-за непрогнозируемых погодных условий большую часть времени года гора недоступна для туристов.

Первым человеком, пытавшимся взобраться на нее, стал Альберт Маммери - один из самых известных альпинистов 19 века. Это был беспрецедентный случай в истории, ведь до Маммери восьмитысячник никто не покорял. Не удалось это и ему с сопровождающими - их тела не были обнаружены и, вероятно, туристов накрыла снежная лавина. Вершины удалось достичь только в 1953-м году усилиями Германа Буля - немецкого альпиниста, который хоть и шел с напарником, но до конца маршрутка добрался один.

