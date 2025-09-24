Рассказываем, что лечили кетчупом, и и как действует соус на ЖКТ на самом деле.

Оказывается, популярный ныне томатный соус - кетчуп - в XIX веке продавали в аптеках и позиционировали его как лекарственное средство. По крайней мере таким его считал один американский врач. Почему кетчуп был лекарством, и помогало ли оно на самом деле - давайте разберемся.

Что лечили кетчупом и можно ли им на самом деле вылечить диарею

В первой половине XIX века американский врач из штата Огайо Джон Кук Беннетт "придумал" лекарство для лечения ряда проблем. Им оказался томатный соус - кетчуп - который, по уверениям доктора, помогал от таких заболеваний:

расстройства желудка;

облысения;

ревматизма.

Врач обнаружил, что помидоры содержат антиоксидант - ликопин, который придает плодам красный цвет и заодно помогает бороться с диареей и другими вышеперечисленными болезнями. Причем, в обработанных помидорах, то есть, в кетчупе, ликопина больше, чем в сырых. Поэтому, начиная с 30-х годов, соус стали продавать как лекарство в аптеках - как в жидком виде, так и таблетках.

Истина в этом всем, конечно, была: ликопин действительно полезен для здоровья, но, увы, не для лечения вышеупомянутых болезней. И в 50-х годах XIX века в эту историю вмешались американские власти, так как "лекарство" начали подделывать. Ушлые предприниматели заявляли, что их средство способно даже вылечить цингу и срастить кости. Конечно, кетчуп этими свойствами не обладал, и его, как лекарство, запретили.

С XX века кетчуп стали просто употреблять как вкусный соус. Но при диарее его есть не советуют - томаты раздражают слизистую кишечника и могут усугубить состояние.

Напомним, мы также рассказывали, почему раньше не ели помидоры и даже считали их "убийцами".

