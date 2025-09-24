Повышенный уровень опасности объявлен на сегодня, а также на 26 и 27 сентября.

В Харькове в ближайшие дни ожидается погода с ветром и заморозками. об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В частности, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено на сегодня, 24 сентября. По прогнозу, по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. "Будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики.

Также повышенный уровень опасности объявлен на 26 и 27 веренся, когда ожидаются заморозки.

"Ночью 26 и 27 сентября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°", - говорится в прогнозе.

Из-за этого все на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 24 сентября на Харьковщине будет преобладать переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +23°...+25°.

25 сентября также будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +3°...+8°, а днем похолодает до +13°...+18°.

26 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер успокоится до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1°...+6°, на поверхности почвы местами заморозки 0°...-3°, днем ожидается +12°...+17°.

