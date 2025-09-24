Всего область атаковали 484 БпЛА различной модификации.

Два человека погибли, еще 15 были ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова. По его данным, в течение суток оккупанты нанесли 698 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

"Войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Малокатериновке, Веселянке, Степногорску, Каменскому, Лукьяновскому, Белогорью, Успеновке. Один ракетный удар нанесен по Запорожью",- детализировал он.

Видео дня

Всего, по данным Федорова область атаковали 484 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Долинку, Малую Токмачку и Чаривне.

Кроме того, три обстрела из РСЗО нанесены по территории Полтавки и Ольговского.

Федоров отметил, что в результате атак в области фиксируют многочисленные разрушения.

"Поступило 105 сообщений о повреждении жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры", - сообщил он.

Удары по Запорожью

9 сентября РФ массированно обстреляла Запорожскую область, в результате чего погиб человек, в регионе были зафиксированы значительные разрушения.

Кроме того, в Запорожской области недавно в результате диверсии ликвидировано сразу 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: