На Земле существуют формы жизни размером меньше муравьев, а также гигантские животные длиной примерно с три автобуса. Биолог Скотт Трэвес в статье для Forbes называет пять самых больших животных, когда-либо обитавших на Земле. При этом только одно из них существует в наше время, отальные давно вымерли.

1. Синий кит

Это единственное животное из списка, дожившее до наших дней. Синий кит достигает 30 метров в длину и веса до 200 тонн, и остаётся самым крупным животным, когда-либо жившим на Земле. Он превосходит даже самых крупных динозавров, известных человечеству.

С эволюционной точки зрения, гигантизм синего кита — результат адаптации к жизни в океане, сформировавшейся за миллионы лет. Его размеры позволяют ему преодолевать большие расстояния в поисках пищи, в основном мелкого криля, которым он питается в больших количествах. Плавучесть океана создаёт физическую среду, благоприятную для существования таких крупных особей, в отличие от наземной жизни, где гравитация накладывает более строгие ограничения.

2. Аргентинозавр

В мезозойский период аргентинозавр был одним из крупнейших наземных животных, когда-либо найденных. Длина его оценивалась от 30 до 35 метров, а вес — от 70 до 100 тонн.

Аргентинозавр был наземным травоядным животным, и, вероятно, его огромные размеры стали защитой от хищников и позволяли ему добираться до высокой листвы.

3. Патаготитан

Патаготитан, найденный в Патагонии, был близким родственником аргентинозавра и мог сравниться с ним по размерам. Его длина оценивается примерно в 37 метров, а вес — от 60 до 70 тонн.

У этих гигантов развились чрезвычайно лёгкие, но прочные кости, содержащие воздушные мешки. Это сделало их менее тяжёлыми, сохранив при этом прочность, что позволило им достигать огромных размеров, немыслимых для большинства наземных животных.

4. Мегалодон

Мегалодон - это самая крупная хищная рыба из когда-либо существовавших. Он жил около 23–3,6 миллиона лет назад. Эта доисторическая акула могла достигать 16–18 метров в длину и весить, по оценкам, от 40 до 60 тонн. Его мощные челюсти и зазубренные зубы позволяли ему питаться крупными водными млекопитающими, такими как киты.

5. Спинозавр

Спинозавр был, самым крупным плотоядным динозавром, когда-либо существовавшим в истории человечества. По оценкам, его длина составляла от 15 до 18 метров, а вес — от 7 до 20 тонн.

Его полуводный образ жизни был исключением для большинства динозавров. У него были веслообразные лапы и плотные кости, указывающие на то, что он проводил большую часть времени в воде.

Ранее Трэверс рассказал об андском кондоре. Это самая крупная хищная птица в мире, а также летает, почти не махая крыльями.

