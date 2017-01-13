Киберполиция обнаружила новый вредоносный банковский троян, нацеленный на пользователей смартфонов

Как сообщается на сайте департамента киберполиции Украины, направлен этот троян на жителей Украины, Белоруссии и других стран СНГ.

По словам специалистов, троян быстро распространяется: сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс., и каждый день их количество увеличивается примерно на 30-40 тыс.

Троян распространяется, маскируясь под различные популярные приложения, например, «ВКонтакте», «ДругВокруг», «Одноклассники», Pokemon GO, Telegram или Subway Surf. Речь идет об их копиях, которые распространяются через неофициальные каталоги.

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Также троян загружает файлы, которые предоставляют злоумышленникам новый вектор для атаки и уникальные возможности. Так, вирус устанавливает один из загруженных модулей в системную папку, что усложняет процесс его деинсталляции, а с помощью прав супер-пользователя операторы похищают базы данных браузера Android и браузера Google Chrome, если он установлен. Такие базы содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и иногда даже сохраненные данные банковских карт.

«Следует отметить, что root-права также позволяют похитить практически любой файл в системе - от фотографий и документов до файлов с данными аккаунтов мобильных приложений», - предупреждают в киберполиции.