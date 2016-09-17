Киберполиция разоблачила дельцов, которые подделывали документы на шенгенские визы

Об этом проинформировал первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, в Департамент киберполиции обратились представители польского посольства в Украине. Речь шла о том, что неустановленные лица оказывают услуги по изготовлению шенгенских виз и заграничных паспортов. Дельцы использовали поддельные документы.

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Следователи ГУ Нацполиции во Львовской области открыли уголовное дело по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали организатора преступного бизнеса и трех его сообщников. Мошенники распространяли рекламу в социальной сети о предоставлении услуг по изготовлению шенгенских виз и заграничных паспортов. Полицейские установили адрес офиса, из которого осуществлялась противоправная деятельность.

«Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли печати и штампы различных юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, поддельные печати и штампы банковских учреждений. Также компьютерную технику, с помощью которой изготавливались поддельные документы, мобильные телефоны, которые использовались для общения с клиентами», - отметил Троян.

Он добавил, что полицейские также обнаружили поддельные выписки с банковских счетов и справки о размерах зарплат, которые обязательно должны подаваться в посольства для получения виз.