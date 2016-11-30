С января в Киеве планируется запустить "пилотный" проект электронной записи к врачам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на презентации Киевскому городскому голове Виталию Кличко запланированных к реализации в столице проектов в рамках реформирования сферы медицинских услуг.

По информации Поворозника, система уже разработана на базе медучреждений Подольского района и сейчас продолжается завершающий этап ее тестирования.

Как отмечалось, система записи к врачу, как и ранее, будет сохранять возможность сделать это через регистратуру в медучреждении, в то же время позволит попасть на прием после звонка на телефонную линию call-центра (044) 580-10-70, (073) 580-10-70, (068) 580-10-70, (066) 580-10-70, и через интернет, зайдя на сайт www.helsi.me.

К системе пока подключены медучреждения первичного звена – амбулатории и отделения диагностического центра, а в будущем подключат стационары, травмпункты и аптеки. В системе есть реестр пациентов. Для каждого пациента будет создана электронная медицинская карта, которая будет хранить в электронном виде всю историю болезни. Врачи смогут ознакомиться он-лайн с результатами предыдущих визитов пациента в медучреждения.

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Сейчас к высокоскоростному Интернету подключены 8 регистратур, которые связаны с 18 амбулаториями и другими медучреждениями в районе. 365 работников проходят обучение по повышению компьютерной грамотности. 870 медработников уже внесены в систему.

Поворозник напомнил, что в медучреждениях Подольского района также с нового года планируется ввести другой проект – «деньги идут за пациентом».

В свою очередь Кличко подчеркнул необходимость как можно быстрее распространить реализацию этих проектов на весь Киев, чтобы все жители столицы почувствовали положительные изменения в предоставлении медицинских услуг.

«Наша задача - чтобы эти проекты как можно быстрее начали реализовываться и работать во всех медучреждениях столицы. Чтобы каждый киевлянин убедился, что изменения в медицинской сфере происходят”, - отметил мэр.

Он обратил внимание на ряд преимуществ для пациента при введении электронной системы записи: быстрый поиск и выбор врача, отсутствие очередей, доступ к назначениям врача и мгновенные результаты анализов.

“Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире, и воплощаем их в Киеве, чтобы они эффективно работали в нашем городе. И нам помогают международные организации, специалисты и инвесторы”, - подчеркнул Киевский городской голова.

Мэр также ознакомился с результатами работы городского Центра экстренной медицины катастроф, на автоматизированную телефонную линию которого ежедневно поступает до 7,5 тыс. звонков, и регистрируется около 2 тыс. обращений граждан.