Официально Кремль отвергает информацию об этом подразделении, но СМИ раскрыли некоторые детали его деятельности.

Россия создала новую секретную структуру в рамках своих спецслужб - подразделение, специализирующееся на саботаже, кибератаках и ликвидациях по всей Европе. По данным западных разведслужб, эта теневая организация под названием Департамент специальных задач (SSD) - новый инструмент Москвы в гибридной войне против Запада, пишет The Sun.

SSD приписывают ряд секретных операций, напоминающих шпионские романы времен Холодной войны. Среди них - неудачные попытки покушений, взрывчатка в самолетах и кибератаки, призванные дестабилизировать западные правительства.

По оценкам аналитиков, SSD был сформирован в 2023 году, когда Россия активизировала свои действия на фоне войны в Украине. Его создание стало ответом на поражения на фронте и рост давления со стороны стран НАТО.

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Доктор Лэнс Хантер, профессор международных отношений из Университета Августа, считает, что SSD - не просто очередная структура в вертикали российских спецслужб. Он описывает подразделение как Франкенштейна нового образца:

"SSD можно рассматривать несколько подобно КГБ во времена Советского Союза".

Хантер уточняет, что этот новый "КГБ 2.0" объединяет функции из разных российских агентств, используя современное оружие - кибероперации, саботаж и скрытую войну.

"Однако, SSD использует современную тактику, такую как кибероперации, и действует в рамках большей структуры военной разведки России. Это попытка консолидировать различные элементы российских разведывательных служб, часто координируя свои действия с другими российскими спецподразделениями и действуя вместе с ними", - говорит эксперт.

По информации СМИ, подразделение базируется в штаб-квартире ГРУ, известной под кодовым названием "Аквариум", и включает элитных оперативников, которые уже участвовали в самых опасных операциях Кремля.

Согласно данным The Wall Street Journal, SSD фигурирует в резонансных делах, среди которых - заговор с целью убийства главы немецкого оборонного концерна и попытка взорвать грузовые самолеты DHL.

Российское руководство, по сообщению издания "Украинская правда", считает любые действия на Западе оправданными в ответ на атаки на своей территории - в частности, на взрывы на газопроводе "Северный поток" и ликвидации ключевых фигур в самой России. Несмотря на это, Кремль традиционно отрицает любую причастность к деятельности SSD.

По мнению Джеймса Аппатурая, заместителя генсека НАТО по вопросам гибридной и кибербезопасности, Москва видит ситуацию как войну против Запада:

"Россия считает, что она находится в конфликте с тем, что она называет "коллективным Западом", и действует соответственно - вплоть до угроз ядерным оружием".

SSD якобы поглотила враждебные друг другу структуры, включая подразделения ФСБ и печально известное подразделение 29155 ГРУ - именно то, которое обвиняют в попытке отравления Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.

Нынешняя тактика - значительно более изощренная, отмечает Хантер: она сочетает методы "старой школы" с современным кибероружием. Агенты SSD - это тени, которые появляются неожиданно и так же бесследно исчезают.

"SSD состоит из хорошо обученных операторов и агентов под прикрытием, которых отбирают на основе их способности тайно маневрировать в других странах", - говорит он.

Чем занимается SSD?

Подразделение часто атакует страны, которые поддерживают Украину или выступают против России, включая военные активы, политических диссидентов и инфраструктуру

Основные направления работы SSD - "убийства, инфильтрация и вербовка". По данным WSJ, агенты подразделения проникают в западные университеты, компании, а также привлекают к сотрудничеству иностранных шпионов, особенно в таких странах, как Сербия или государства Глобального Юга.

Контроль над SSD осуществляет генерал-полковник Андрей Аверьянов - один из самых известных "невидимых генералов" Кремля - вместе со своим заместителем, генерал-лейтенантом Иваном Касьяненко. Чехия выдала ордер на арест Аверьянова по подозрению в организации взрыва на чешском складе боеприпасов в 2014 году.

Подготовка оперативников происходит в центре "Сенеж" - элитном тренировочном комплексе для спецназа. Там формируют агентов для работы за линией фронта, в частности в странах НАТО.

В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против ряда оперативников SSD, обвиняя их в серии взрывов, хакерских атак и попытках государственных переворотов на территории Европы. США, в свою очередь, объявили об обвинениях в адрес пятерых агентов SSD и предложили вознаграждение в размере $10 миллионов за информацию о них.

Хотя активность SSD достигла пика летом 2024 года, в последнее время, по словам разведки, действия подразделения несколько замедлились.

"Затишье в активности может быть направлено на создание дипломатического пространства для Москвы для переговоров с новой администрацией США", - сообщает WSJ, ссылаясь на источники в европейских спецслужбах.

Как отмечает Хантер:

"Трудно предсказать, чего ожидать от SSD в ближайшие месяцы и годы. Однако успех российских войск в Украине может повлиять на то, как Россия будет использовать SSD для демонстрации силы во всем мире".

Широко разрекламированные атаки на SSD могут побудить западные страны и страны НАТО усилить координацию действий для противодействия SSD, подытожило издание.

Россия готовится к войне с НАТО - что сообщалось

Напомним, ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенционной войне". По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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