Новый поворот в деле по иску Коломойского к Роднянскому

Апелляционный суд г. Киева 14 сентября возобновил срок для подачи апелляционной жалобы на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 31 мая 2006 года в деле по иску “Интер-Медиа” к Александру РОДНЯНСКОМУ и ООО “Медиа Сервисез Юкрейн”. Об этом УНИАН сообщил представитель интересов Игоря КОЛОМОЙСКОГО в суде адвокат Вячеслав КАРТАШОВ.

Таким образом, по словам адвоката, в соответствии с процессуальным законом, решение Шевченковского райсуда, которым было признано преимущественное право иностранного предприятия “Интер-Медиа” на приобретение у А.РОДНЯНСКОГО 70% уставного фонда телерадиокомпании “Студия “1+1”, а также установлены факты, затрагивающие взаимоотношения А.РОДНЯНСКОГО и И.КОЛОМОЙСКОГО, следует считать таким, что не вступило в действие.

По утверждению В.КАРТАШОВА, представители И.КОЛОМОЙСКОГО были извещены о решении Шевченковского райсуда только через полтора месяца после вынесения данного решения во время слушания дела относительно права собственности на 70% «1+1» в Печерском районном суде Киева. По словам адвоката, И.КОЛОМОЙСКИЙ не был привлечен к участию в деле ни Шевченковским райсудом, ни сторонами процесса, однако в мотивировочной части решения суда в качестве установленного факта было упомянуто о том, что переговоры А.РОДНЯНСКОГО с И.КОЛОМОЙСКИМ о продаже 70% “1+1” не завершились заключением сделки. В связи с этим адвокат отметил, что принятие Шевченковским райсудом решения, затрагивающего права И.КОЛОМОЙСКОГО, без привлечения И.КОЛОМОЙСКОГО, несмотря на присутствие в материалах дела доказательств существования между И.КОЛОМОЙСКИМ и А.РОДНЯНСКИМ спора относительно принадлежности права собственности на 70% УФ “1+1”, является грубым нарушением ряда норм ГПК Украины и дает все основания И.КОЛОМОЙСКОМУ оспорить в установленном законом порядке данное судебное решение.

В.КАРТАШОВ выразил предположение, что целью подачи иска “Интер-Медиа” в Шевченковский районный суд было препятствование объективному рассмотрению дела, находившегося в производстве Печерского районного суда. Одним из доказательств этого, по мнению адвоката, может служить тот факт, что адвокаты одной и той же юридической компании в этом процессе представляют интересы как истца, так и третьей стороны – телеканала “1+1”, выступающей на стороне ответчика.

“В данном случае, принимая во внимание ту степень кооперации, которая имела место также между представителями «Интер-Медии» и А.РОДНЯНСКОГО в Печерском суде, можно с уверенностью утверждать о реализации в Шевченковском суде элементарного, так называемого среди юристов междусобойчика, направленного на создание искусственных препятствий объективному рассмотрению в суде иска И.КОЛОМОЙСКОГО”, - отметил В.КАРТАШОВ.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол.

Закрытие сделки должно было произойти к сентябрю 2005 года. Однако уже в середине августа корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактически отозвала свое согласие на проведение указанной транзакции.

В соответствии с учредительными документами ООО «ТРК «Студия «1+1», 70% уставного капитала принадлежит А.РОДНЯНСКОМУ, а 30% иностранному предприятию «Интер-медиа» (100% собственником этого предприятия является немецкая компания «Innova Film Gmbh».)

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

12 сентября пресс-служба телеканала «1+1» сообщила, что «1+1» и его акционеры направили в Апелляционный суд города Киева ряд жалоб на это решение Печерского районного суда столицы.