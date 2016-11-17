Адвокат Умерова заявляет о вероятном вывозе еще одного крымского татарина в психбольницу

Об этом Курбединов сообщил в Facebook.

"Поступила тревожная информация! В настоящий момент ждём подтверждения либо опровержения информации! Муслим Алиев, обвиняемый по ч. 1, ст. 205.5 Уголовного кодекса, по т.н. "делу Хизб-ут Тахрир", из шестерых арестованных по Ялтинскому региону и Алушты, сегодня вывезен в психиатрическую больницу, вероятней всего, для принудительной психиатрии", - заявил Курбединов.

Адвокат рассказал, что Муслим Алиев в поддержку Ильми Умерова отказался от прохождения "добровольной" психиатрии.

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"Мы предполагаем, что ФСБ начало реализацию массовой карательной психиатрии в отношении шестерых крымских татар мусульман!", - добавил он.

Курбединов потребовал от российских правоохранителей отказаться от такого преследования крымских татар и немедленно освободить Алиева и других политзаключённых.

Как сообщал УНИАН, 18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы. Освободили Умерова из психиатрического стационара в Симферополе 7 сентября.