Зарплата медиков Одесской области может пойти на бензин для "скорых"

Об этом УНИАН сообщила руководитель департамента охраны здоровья и социальной защиты населения Одесской ОГА Татьяна Кривая, комментируя вчерашнее заявление руководителей профильных учреждений о том, что в Одессе и области сложилась критическая ситуация с оказанием скорой медпомощи из-за отсутствия средств на горюче-смазочные материалы.

В частности, речь идет о решении облсовета, принятом на последней сессии 20 октября.

Как пояснила Кривая, проблема с выделением средств на ГСМ действительно существует и о нехватке 16,7 млн грн департамент заявлял с июля.

Однако, руководитель департамента утверждает, что областной совет игнорирует ее предложения о выделении необходимых средств из статьи «капитальные расходы», направляя на эти цели средства из других статей бюджета.

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«Они принимают незаконные решения. Если, исходя из октябрьского решения облсовета, выделить финансирование на бензин, то нужно уменьшить зарплату врачам в декабре на 9,7 млн грн и расходы на гемодиализ на 5 млн грн. Это - нарушение Бюджетного кодекса и других законов, о чем нами направлены письма в областной совет, в Минздрав, Минфин, областную фининспекцию и департамент финансов», - заявила Кривая.

По ее мнению, депутаты своим решением толкают чиновницу на нарушение закона, в случае, если она подпишет указанный документ о выделении средств.

Кривая заявила, что, если вопрос не разрешится в ближайшие дни, ОГА вынуждена будет обратиться в суд с соответствующим иском против областного совета.

«Машины скорой помощи могут просто не выйти на вызовы. Ситуация очень сложная, острая», - акцентировала она.

В свою очередь, пресс-служба областного совета распространила в СМИ видеообращение председателя облсовета Анатолия Урбанского, в котором он обвиняет департамент ОГА в «искусственном создании кризиса» вокруг выделения средств.

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«На последней сессии областного совета было проголосовано о выделении необходимых средств до начала февраля следующего года для горюче-смазочных материалов, для зарплаты и всего необходимого, в том числе и лекарств. Данное решение сессии было передано нами в кратчайшие сроки. И сейчас вся ответственность за невыполнение решения сессии лежит на департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации», - заявил Урбанский, добавив, что распоряжение должна подписать руководитель вышеназванного департамента Татьяна Кривая.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Одессе руководители медучреждений заявили о критической ситуации с оказанием скорой медпомощи из-за отсутствия средств на горюче-смазочные материалы для спецавтомобилей.