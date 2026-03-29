Модель Маремуха официально развелась со мужем-французом

Пара была вместе десять лет.

Украинская актриса, блогерша и модель Виктория Маремуха официально рассталась со своим мужем-французом Луи.

Об изменениях в личной жизни она сообщила в своем Instagram.

"Пришло время поделиться с вами. Мы с Луи официально расстались – как два взрослых человека, которые уважают друг друга. Спасибо за эти 10 невероятных лет. Любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий и даже боли, благодаря которой мы растем. Наша любовь не исчезла – она просто изменила форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе за то, что мы смогли пройти этот путь, не обесценивая друг друга", – написала Виктория.

Она также поблагодарила бывшего мужа за опыт и общего сына Луку.

"Мы многое пережили, многому научились друг у друга. Взрослели рядом, менялись, искали себя, становились лучше. Не все было просто, но все было по-настоящему. И я верю, что каждый из нас стал сильнее и честнее с собой именно благодаря этому пути. Я благодарна тебе за свободу – за возможность понять, кто я, чего хочу, куда иду. И за то, что мы сохранили уважение. Для меня это очень ценно. Наше самое большое счастье – это наш сын. Он – доказательство того, что наша история имела смысл. И она навсегда останется частью нас. Мы больше не супруги. Но мы родители, которые воспитывают личность. И это связь, которая не заканчивается", – подчеркнула Маремуха.

К слову, блоггерша вышла замуж за француза в 2021 году. Уже через год у пары родился общий сын. Ранее влюбленные откровенно рассказывали, что находятся в свободных отношениях. Несмотря на брак, они договаривались, что у них могут быть романы на стороне.

Напомним, ранее Виктория Маремуха призналась, что изменила мужу с актером.

