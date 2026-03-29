'Нет смысла сидеть': СМИ рассказали об украинских заключенных женщинах и мужчинах на фронте

По словам одной из осужденных, во время войны нужно быть полезными.

Украина привлекает в свою армию бывших заключенных, которые также хотят защищать свой дом. В частности, журналисты издания Europa LiberaRomania рассказали о десяти заключенных, которые готовились к выполнению задач на востоке Украины.

Они познакомились с женщиной по позывному Купо, которая управляет дроном во время посадки. Как и других заключенных, ее освободили из тюрьмы для службы в батальоне "Шквал", сформированном из осужденных.

"Я годами пыталась поступить в армию. С 2023 года я подавала документы повсюду. Тогда, даже когда начали принимать заключенных в армию, женщин не брали", - отметила Купо.

Видео дня

По словам военной, ей отказали 46 бригад, прежде чем представители батальона "Шквал" 59-й бригады Украины прибыли в тюрьму, где она находилась.

Купо подчеркнула, что около 100 женщин хотели служить в батальоне осужденных, однако только 20 из них были приняты.

"Многие еще ждут", - сказала она.

Женщину осудили, когда ей было 23 года, по причинам, о которых она не хочет говорить. После пяти лет заключения она пообещала себе больше не тратить ни одного дня впустую.

"Нет смысла сидеть в тюрьме. Надо быть полезной. Я верю, что могу внести свой небольшой вклад в великую победу. Все будет хорошо, даже в худшем случае", - заверила она.

По условиям освобождения из тюрьмы, она станет полностью свободным человеком, если прослужит в армии "до конца войны" с РФ.

"Однако многие из осужденных не продержатся так долго - этих бойцов ждут миссии с высоким уровнем риска в самых опасных районах фронта. Женщины здесь готовятся к разведывательным операциям, что менее рискованно, чем штурмовые задачи пехоты, которые выполняют многие осужденные", - добавили журналисты.

Во время репортажа к разговору присоединился инструктор с тренировочного полигона, который сказал:

"Для вас пехота - это крайняя мера".

Другая женщина ответила:

"Мы покажем результаты не хуже, чем мужчины".

Несмотря на то, что большинству женщин на этом полигоне почти 25 лет, большинство мужчин уже находятся в среднем возрасте.

В частности, один из них с позывным "Француз" несколько раз посещал Францию, поэтому ему и дали такое прозвище.

"Мне тяжело, в моем возрасте это тяжело", - говорит 58-летний военный.

Он рассказал, что коррумпированная полиция Грузии устроила ему подставу, поэтому он и попал в тюрьму. После этого его экстрадировали в Украину, поэтому вскоре после возвращения на родину он решил пойти служить в армию.

Также Француз говорит, что его мотивирует и желание отомстить России.

"Мы не шли к ним, это они пришли к нам", - добавил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Сухопутных войсках сделали заявление о принудительной мобилизации женщин. В частности, глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик подчеркнул, что никакой принудительной мобилизации женщин в Украине не ведется, а негативно трактовать информационную кампанию нет оснований.

"Плакаты в разных городах Украины - это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии - добровольное желание женщин", - сказал он.

В то же время издание CNN писало, что часть украинцев, депортированных из США, сразу отправили на фронт.

"Когда я был в самолете в Украину, я знал, что меня ждет… Но я надеялся, что меня хотя бы сначала отпустят домой. Я так и не добрался домой. Я еще не видел своих родителей", - рассказал 28-летний Владимир Дудник.

Вас также могут заинтересовать новости: