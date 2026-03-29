За 10 секунд нужно переместить всего одну спичку: тест на интеллект

Головоломки со спичками или на поиск слов – это не просто детское развлечение. Такие задания полезны для людей любого возраста.
Знаете ли вы, что регулярное решение головоломок помогает повысить уровень интеллекта и развить наблюдательность?! УНИАН подготовил для своих читателей новый непростой вызов.
Решая такие задачки, вы тренируете свои когнитивные функции, критическое мышление и внимательность к мелочам. Готовы проверить себя?
Итак, ниже вы увидите изображение, на котором с помощью спичек выложено равенство 6-5=8. Очевидно, что в нем есть ошибка.
Ваша задача состоит в том, чтобы все исправить. Вы должны сделать это, переставив всего одну спичку.
Есть еще один важный нюанс: действовать нужно очень быстро. На ответ у вас будет всего 10 секунд.
Сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь. Подумайте, какая именно спичка поможет сделать равенство правильным с математической точки зрения.
Включайте таймер и скорее приступайте!
Тик-так, время истекло. Удалось ли вам найти такое расположение спичек на изображении, чтобы исправить ошибку?
Если вы справились всего за 10 секунд, можете собой гордиться. Кстати, люди, которые хорошо справляются с такими задачами, обычно быстро замечают детали и способны мыслить нестандартно в стрессовых ситуациях.
Ответ:
Еще головоломки от УНИАН
Проверьте свою внимательность к деталям в интересной головоломке. Вам нужно найти слово "крокус" на изображении среди десятков случайных букв. Справиться нужно всего за 11 секунд.
Или же можете попробовать решить еще одну головоломку со спичками. У вас будет 18 секунд, чтобы исправить ошибку в равенстве. Переставить можно только две спички.