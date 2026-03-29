Может ли Украина остаться без оружия США: Сибига прояснил ситуацию

Это единственный возможный инструмент для укрепления украинской ПВО, отметил Сибига.

Соединенные Штаты заверили Украину, что не будут перенаправлять на Ближний Восток вооружение, проданное по программе PURL. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и по перенаправлению. Я даже скажу больше, мы получили заверения о пополнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны. Пока еще не могу ее называть, но это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться", – сказал Сибига.

Он добавил, что программа PURL, по которой Украина закупает вооружение у Соединенных Штатов, остается единственным возможным инструментом для усиления стратегических средств ПВО.

Что этому предшествовало

Ранее издание Politico сообщало, что США начали предупреждать союзников о возможной задержке в передаче вооружения Украине из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, эти поставки могут быть прерваны в ближайшие месяцы.

В то же время госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что на данный момент Вашингтон продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами по программе PURL. Впрочем, по его словам, США могут начать перенаправлять вооружение, предназначенное для Украины, на Ближний Восток.

Вас также могут заинтересовать новости: