Причастные к катастрофе МН17 хотят дать показания, Москва встревожена - российский политолог

Об этом УНИАН сообщил российский политолог Валерий Соловей.

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"В международную следственную группу по гибели "Боинга" MH17 обратилось десять человек, готовых дать признательные показания в обмен на нидерландское гражданство и гарантии безопасности", - сказал Соловей.

Он подчеркнул, что с большой вероятностью к голландским следователям обратились именно граждане РФ, и они сейчас проверяют ценность и достоверность имеющейся у новых свидетелей информации.

"В Москве очень встревожены этой информацией и к перспективам Международного трибунала относятся очень серьёзно", - сказал Соловей.

Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.



