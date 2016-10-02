Катастрофа МН17: глава МИД Австралии требует трибунала "в стиле Локерби"

Об этом она заявила журналистам программы Insiders, выпускаемой австралийской радиовещательной корпорацией ABC. Выдержки из интервью компания обнародовала в воскресенье, 2 октября, на своем сайте, пишет Deutsche Welle.

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"Может быть организован судебный процесс в стиле Локерби - трибунал, который будет учрежден международным сообществом", - подчеркнула Бишоп. По ее словам, сформировать подобный трибунал в Нидерландах, "возможно, будет проще", однако, необходимо удостовериться, что "он будет наделен всеми необходимыми полномочиями". Речь, к примеру, идет об экстрадиции, необходимой, чтобы "привлечь к ответственности всех виновных в этом злодеянии", подчеркнула она.

По словам Бишоп, подобный трибунал можно создать в обход Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето. Министр сообщила, что встречалась с представителями других стран, участвующих в расследовании трагедии, во время визита в Нью-Йорк, где в сентябре проходила сессия Генеральной ассамблеи ООН, и обсуждала с ними дальнейшие шаги по данному делу. Глава МИД Австралии также вела переговоры с властями Нидерландов, которые оценивают спектр возможностей для наказания лиц, стоящих за данным преступлением.

Как отмечается, Бишоп в конце сентября уже говорила, что Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина намерены создать специальный трибунал, не требующий одобрения Совета Безопасности ООН, для наказания виновных в крушении малайзийского "Боинга". Министр тогда также не исключила повторного внесения в Совет Безопасности ООН проекта резолюции о создании международного трибунала, после того как будет завершено официальное расследование обстоятельств катастрофы.

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Трагедия рейса МН17 на востоке Украины, в результате которой погибли 298 человек, на самом деле сравнима с так называемым "делом Локерби". В результате взрыва самолета американской компании Pan American над шотландским городом Локерби в декабре 1988 года погибли 270 человек, в основном - граждане США. По итогам расследования было установлено, что за теракт ответственны граждане Ливии, возглавляемой тогда Муамаром Каддафи.

В 1999 году после длительных переговоров полковник Каддафи согласился выдать подозреваемых при условии, что суд состоится на нейтральной территории. В апреле 1999 года подозреваемые были переданы шотландской полиции в голландском Утрехте, где на бывшей американской военной базе состоялся суд с соблюдением шотландских законов. В 2001 году суд вынес обвинительный приговор в отношении подсудимых.