В Приднестровье задержали шестерых украинцев за "шпионаж"

Как сообщает "Громадське радио" со ссылкой на сайт так называемого "КГБ ПМР", это произошло 19 октября на окраине села Ротар Каменского района.

«Оперативными сотрудниками пограничного отряда были задержаны 6 (шесть) граждан Украины, которые вели скрытое наблюдение в районе проведения учений подразделений КГБ ПМР», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных - сотрудник Государственной пограничной службы Украины.

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В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о возможных шпионских действиях со стороны задержанных:

«По нашей информации, эти люди не вели никакого военного наблюдения, учений или иных действий», - сказал Слободян "Громадському радио".

«Гражданин Малюта никакого отношения к военной службе, к службе в Государственной службе не имеет. Он работал только сезонно кочегаром в одном из отделов», - пояснил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

«Они были просто задержаны где-то вблизи линии государственной границы и, соответственно, выданы российскими представителями на Приднестровском сегменте Молдовы, как, якобы, военные, лица, которые вели наблюдение», - добавил Слободян.

По его словам, задержанные продолжают оставаться в непризнанной «ПМР».