"Украина неделима": в Киеве проходит Марш Славы Героев

Около 1,5 тыс. сторонников Всеукраинского объединения “Свобода” собрались на вече у памятника Тарасу Шевченко в Киеве, чтобы принять участие в Марше Славы Героев.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале митинга в честь Дня защитника Украины, Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Покрова “свободовцы” призвали всех патриотов присоединиться к маршу.

Участники Марша Славы Героев держат в руках флаги ВО “Свобода”, а также плакаты с надписями: “Украина единое и независимое государство”, “Украина неделима”, “Слава и честь защитникам Украины”.

Митинг начался с исполнения Государственного Гимна Украины.

Правопорядок во время акции обеспечивают около сотни правоохранителей.

В настоящее время с импровизированной трибуны у подножия памятника Шевченко выступают лидеры ВО «Свобода».

Затем сторонники партии должны отправиться в направлении Софийской и Михайловской площадей. Активисты уже сформировали колонну по улице Владимирской напротив библиотеки Национального университета им. Шевченко. Они держат большой, около 50 метров длиной Государственный Флаг Украины и меньший красно-черный флаг.

Также в руках у участников веча государственные флаги, партийная символика и красно-черные флаги.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты Всеукраинского объединения “Свобода” начали Марш Славы Героев от памятника Тарасу Шевченко к Михайловской площади.

В начале колонны активисты несут несколькометровый Государственный Флаг Украины.

Пока колонна движется по бульвару Шевченко. В начале колонны идет около 10 полицейских.

Активисты скандируют: “Слава Украине!”, “Бандера наш герой!”, “Украина превыше всего!”.

В настоящее время активисты идут по проезжей части в сторону Крещатика, поэтому движение автомобилей в том направлении перекрыто.

Сторонники «Свободы» планируют пройти по бульвару Шевченко и Крещатику к Михайловской площади, где состоится праздничный концерт легендарной группы "Кому Вниз".