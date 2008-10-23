В Киеве накрыли мощный конвертационный центр

В Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи «клиент-банк» функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривень.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам, а также в частном доме вблизи железнодорожной станции «Караваевы дачи». При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где было изъято 170 тысяч гривень, более 70 печатей фиктивных предприятий и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.