Убийство патрульных в Днепре: подозреваемого Пугачева арестовали на 2 месяца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Сегодня Пугачеву Шевченковский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Сейчас он находится в больнице под усиленной охраной, после чего по разрешению врачей будет переведен в следственный изолятор», - отметили в пресс-службе.

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Также в Нацполиции добавили, что вопрос об определении СИЗО, в котором будет находиться Пугачев, будет зависеть от того, какой правоохранительный орган будет продолжать досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

26 сентября Пугачеву было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей). В полиции проинформировали, что в ближайшее время Пугачеву будет сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 262 (хищение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.