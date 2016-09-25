Убийца патрульных Пугачев пытался по поддельному паспорту прооперироваться в больнице

20:44, 25 сентября 2016
Происшествия
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Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре пытался по поддельному паспорту прооперироваться в больнице.

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Об этом первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции сообщил сегодня, 25 сентября, передает пресс-служба МВД.

По словам Вадима Трояна, злоумышленник пытался прооперироваться в одной из больниц города за другим, поддельному, паспорту. Он назвал не свою фамилию и таким образом хотел получить медицинские услуги.

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«Мы изъяли поддельные документы, вещественные доказательства, парики и усы. Он маскировался», – отметил Вадим Троян.

Он также сообщил, что в полицию поступил анонимный звонок из больницы, где отметили, что гражданин с фамилией Михайленко по поддельному паспорту хотел, чтобы его прооперировали.

«По всем признакам это был гражданин Пугачев. Он задержан. Мы подтверждаем, что это именно этот человек», –отметил Вадим Троян.

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