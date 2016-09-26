Убийство патрульных в Днепре: подозреваемый Пугачев отказался давать показания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник уголовной полиции Вадим Троян.

По его словам, о подозрении Пугачеву сообщено в присутствии адвоката, однако общаться со следствием подозреваемый отказался, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

Троян также отметил, что в ближайшее время Пугачеву будет сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 262 (хищение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Также представитель полиции сообщил, что экспертизы гильз и пуль, найденных на месте преступления, свидетельствуют о безусловной причастности Пугачева к убийству патрульных.

По словам Трояна, в рамках расследования дела запланировано более 20 экспертиз, уже опрошено 37 свидетелей. Кроме того, отметил представитель полиции, пока ни пистолет Макарова, из которого были убиты полицейские, ни табельное оружие, которое Пугачев забрал у убитого полицейского, не найдены.

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Троян также сообщил, что знал раньше Пугачева, который воевал в составе батальона “Торнадо”.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Сегодня в Днепре состоялось прощание с погибшими полицейскими. В гражданской панихиде приняли участие несколько тысяч местных жителей, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.