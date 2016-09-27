Погибший патрульный в Днепре успел вбить имя Пугачева в базу, это позволило его задержать - Деканоидзе

Об этом сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе на брифинге, передает Эспрессо.TV.

"Почему этот изверг убил Артема (Кутушева, - Ред.)? Потому что он знал, что он в розыске, потому что Артем сказал, что он проверит документы. И он не хотел, чтобы патрульный вбивал его имя в нашу базу", - заявила Деканоидзе.

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По ее словам, "к счастью или как это сказать, Артем успел отреагировать и потом мы его задержали".

"Он (Пугачев - Ред.) потом не хотел умирать и пришел в госпиталь, как вы знаете", - добавила Деканоидзе.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.