Чего стоит газовый меморандум Путина–Тимошенко

В экспертной среде продолжают обсуждать меморандум, подписанный премьер-министрами Украины и России о среднесрочных отношениях в сфере поставок и транзита газа (текст смотрите в статье). Документ комментируют эксперты.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова: В условиях определенного ухудшения украинско-российских отношений и непростой ситуации в энергетической сфере меморандум, подписанный премьером Тимошенко в Москве, – это существенное достижение.

Наибольшим позитивом этого рамочного соглашения можно назвать наличие трехлетнего переходного периода на расчеты за газ по мировой цене. Это даст возможность Украине провести соответствующую подготовку собственного энергосектора и экономики в целом к высокой цене на импорный газ.

Еще один плюс меморандума – устранение из газовых схем искусственного, лишнего звена: посредников, которые ничего не производят, не добывают и чье присутствие в цепи снабжения газа делает всю схему непрозрачной. Устранение посредников – это то, чего Юлия Тимошенко добивалась последние годы.

Чрезвычайно важно, что в меморандуме, который привезла из Москвы премьер-министр, отмечены восстановление связи между ценой на газ и ценой на его транзит по территории Украины, а также возможность совместного с Газпромом экспорта газа. Ведь раньше Украина не имела возможности экспортировать излишки газа. Следовательно, меморандум Тимошенко–Путина в целом можно оценить как позитивное для Украины соглашение.

Петр Бурковский, эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА: Меморандум, по определению, некое джентльменское соглашение сторон. Теперь похоже, что обе стороны – украинская и российская – учли последствия газового конфликта, имевшего место в начале года. Намерение решить накопленные проблемы можно только приветствовать.

Позитивную оценку следует дать решению об устранении посредников в снабжении газа и перехода на прямые контракты, прямые отношения между НАК „Нафтогаз” и РАО „Газпром”. Таких прямых отношений не было с 1998 года, и за это время, не в последнюю очередь – из-за наличия посредников – Нафтогаз накопил многомиллиардные долги. Таким образом, прямые контракты с Газпромом – это плюс, но только в том случае, если финансовое положение НАК „Нафтогаз” будет стабилизировано и не будут образовываться уже новые долги.

Хорошим смотрится намерение предоставить Украине трехлетний период адаптации к мировым ценам на газ. Но нужно помнить, что здесь многое зависит от среднеазиатских поставщиков газа самому Газпрому. До сих пор неизвестно, какую цену на свой газ они выставят. Если цена среднеазиатского газа превысит, скажем, 300 долларов за тысячу кубометров, то постепенный переход на дорогой газ для Украины может стать проблематичным.

Михаил Гончар, руководитель энергетических программ Центра НОМОС (Севастополь): Подписанный меморандум можно расценивать как еще один кирпич в очень шатком строении украинско-российских газовых отношений. Если базовые положения меморандума таки найдут адекватное отражение в контрактах хозяйствующих субъектов, и это будут контракты европейского образца, наподобие тех, которые есть у Газпрома с энергоконцернами стран ЕС, – то документ войдет в историю как своеобразный краеугольный камень новых прозрачных газовых отношений между Украиной и РФ.

Сила украинской стороны в переговорном процессе из РФ не в меморандуме, а в консолидированной государственной позиции. Если ее не будет, то никакой меморандум не поможет. Как известно, еще со времен Бисмарка, любой договор с Россией стоит не больше бумаги, на которой он подписан. Достаточно вспомнить десятилетнюю (1994 – 2004) практику подписания ежегодных межправительственных протоколов о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, которые преимущественно подписывались с опозданием – во второй половине года и, как правило, выполнялись российской стороной произвольным образом, а то и вообще игнорировались.