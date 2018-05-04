Ющенко–Тимошенко: развод международного масштаба

Виктор Ющенко, похоже, все-таки решил распустить Верховную Раду. Так и сказал: если политические консультации не закончатся результатом до 7 октября, то в тот же день начнет консультации по роспуску.

Он говорит, что готов принять любой формат коалиции и внести в Раду кандидатуру премьера от нее… Но в последней фразе эхом слышится: «не договорятся».

Хоть и немало было услышано о стремлении Президента с премьером к совместной плодотворной работе, но сейчас сложно сказать, что именно может больше испугать Юлию Тимошенко. Потеря премьерского кресла – а такая опасность есть, как ни формируй коалицию, – или вероятность оказаться в зависимости от Ющенко в результате переговоров о вносимой кандидатуре… Особенно с учетом сложившихся обстоятельств.

Мировая пресса о разводе

Скандальный «развод» первых лиц державы, к глубокому нашему стыду, давно уже превратился в основную сюжетную линию шоу «Украина на международной арене».

«Между двумя политиками, которых во время Оранжевой революции прозвали «красавицей и чудовищем», разногласия возникали по любому серьезному вопросу, – написала «The Times» 3 октября. – Когда правящая коалиция, объединяющая партии г-жи Тимошенко и г-на Ющенко потерпела крах, стороны окончательно перестали сдерживаться в оскорблениях». В качестве жирной точки в конце статьи по названием «Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко повздорили из-за самолета» приводится цитата Юлии Владимировны: «Главное отравление – это отравление безграничной властью с тяжелой интоксикацией в Секретариате Президента».

«Конфликт между премьером Юлией Тимошенко и ее бывшим союзником Президентом Виктором Ющенко, – вторит итальянская «La Repubblica», – распространяется на все сферы, даже на небесную: вчера (2 октября) дуэлянты обменялись «воздушными ударами».

Французская «Le Figaro» попыталась подняться над темой личного противостояния Президента и премьера: «Личная неприязнь между «железной леди» и мужчиной с лицом, покрытом оспинами в результате отравления диоксином в 2004 году, в котором он обвиняет русских, усугубляется стратегическим противостоянием. Ющенко – сторонник вступления страны в НАТО, тогда как его соперница прикрывается общественным мнением, глубоко расколотым в этом вопросе». Правда, изданию не удалось избежать соблазна напомнить, что «накануне визита в Москву, украинский премьер-министр осудила нелегальную продажу оружия Грузии, осуществленную, по ее словам, по непосредственному указанию Президента».

А русскоязычная (но не пророссийская) «Европа Экспресс» из Германии так и вовсе не стесняется в выражениях. В материале «Худой оранжевый мир» нет ни одного абзаца, где не встречались бы слова вроде «бардак», «скандалы», «разборки», «безответственность», «предательство», «русские агенты» и прочее в том же духе. На этой «оптимистической» ноте, пожалуй, и закончим перечисление.

Тимошенко подключила Путина

Сами участники «первого развода страны» однозначно дают понять, что возможность сохранить семью пока что есть, но только при условии неукоснительного соблюдения принципа «люби меня, будь таким, как я, умри вместе со мной». А пока суд да дело, «любя», награждают друг друга такими оплеухами, что Кличко тихо плачет в темном углу. Порой даже не стесняясь привлекать в свидетели, а то и в «соучастники», совершенно посторонних лиц.

Вот, скажем, неуклюжая путинская «шутка» на совместной с Тимошенко пресс-конференции – про «мазурика» и самолет. Как верно заметил украинский журналист, разыграйся эта сцена года четыре назад, Юля Тимошенко в знак протеста против оскорбления "ее Президента" наверняка демонстративно покинула бы пресс–конференцию. И мировые СМИ в деталях описывали бы именно ее демарш, а не цитировали наперебой Путина. Однако «сквозь шум и смех в зале, из колонок было слышно лишь отчетливое хихиканье украинского премьера, наблюдавшей эту сцену, сидя по правую руку от своего российского коллеги».

И уже на следующий же день Юлия Владимировна сама и подтвердила, что ее реакция в Москве случайной не была. «Мне тоже не нравится, когда на мировой арене Президент Украины называет премьер-министра предателем национальных интересов, рукой Москвы… Может, Президент Украины сам выйдет со своих пресс-конференций, когда он такое говорит, для того, чтобы не унижать честь и достоинство Украины?» (Пресс-конференция Юлии Тимошенко в Кабинете министров, Киев, 3 октября).

В Секретариате Президента, в свою очередь, очень резко отреагировали на московские «хиханьки» Тимошенко с Путиным и Медведевым: «Почему Юлия Владимировна, которая очень болезненно реагирует на любую критику внутри страны, терпела подобное отношение к себе со стороны своих партнеров из соседнего государства? Какие интересы стоят за этим? Стоили ли они того, чтобы терпеть подобное отношение?» И задали очередную серию нелицеприятных вопросов премьеру, на которые, как заявил представитель Секретариата Кислинский, ответа не ждут: «не исключено, что в очередной раз вместо содержательного ответа по существу мы получим очередной нервный смех и обвинения в каких-то провокациях».

И ведь это не первый список весьма резких претензий Секретариата Президента в адрес премьера. Предыдущий, из 11 пунктов, уже сошел с первых страниц, но судя по всему не забыт. Ни одной, ни другой стороной.

Не менее «познавательной» оказалась и тема поставок украинского оружия в Грузию.

По ней (после публичного заявления о якобы нежелании углубляться) мыслию растекался г-н Путин: «Мы не знаем, кто принимал решения по поводу поставок специальной техники и вооружений уже в ходе самого конфликта. Но кто бы это ни был, это человек, который совершил огромную ошибку... Россию больше всего беспокоит то, что эта техника могла быть поставлена уже в ходе боевых действий и управлялась специалистами из Украины. Если это подтвердится – это и есть преступление». Подобных цитат можно надергать множество.

А чтобы не возникало сомнений (по крайней мере, ни у кого в России), кого именно возит «фейсом по тейблу» в присутствии Тимошенко ее российский коллега, пресса нашего северного соседа предварила визит Юлии Владимировны публикациями на тему поставок украинского оружия Грузии по сниженным ценам со ссылками на данные главы временной следственной комиссии ВР «регионала» Валерия Коновалюка.

В Москве Тимошенко смолчала, отделавшись заявлением о работе «комиссии имени Коновалюка», которую почему-то назвала не временной, а специальной. Было ли это случайной оговоркой? А если учесть то, что специальная комиссия в украинском парламенте может быть создана только для расследования дела об импичменте Президенту?

Впрочем, за день до визита на пресс-конференции в Киеве Тимошенко почти не сомневалась, что Секретариату Президента и СНБО есть что скрывать: «Мы, безусловно, направим КРУ, чтоб разобраться (в вопросе торговли оружием. – Авт.), но я не исключаю, что Президент страны и СНБО просто не допустят контролирующие структуры правительства, чтобы проверить честность и законность торговли оружием». Тут, кстати, стоит заметить, что Контрольно-ревизионное управление создавалось не под функции надзора за законностью поставок оружия, а исключительно для контроля за соответствием и рациональностью расходования средств органами власти и госкомпаниями. Неужели премьеру не известно, что в случае попытки КРУ выполнить поставленную Тимошенко задачу, «закройте дверь с той стороны» будет единственно возможным ответом? Но к «информационному лукавству» Юлии Владимировны страна давно уже привыкла... Равно как и к оригинальным идеям, недостатка в которых явно не испытывает ни одна, ни другая сторона конфликта в верхах.

90 процентов экономики, а остальные 10 процентов?

Создание «коалиции трех» – еще одна больная тема. «Если действительно удовлетворение кадровых аппетитов Блока Литвина блокирует процесс формирования новой коалиции с БЮТ и НУ–НС, тогда, по моему мнению, лидер БЮТ могла бы подтвердить на деле свою готовность к самопожертвованию ради демократических идеалов, предложив Литвину возглавить Кабинет министров», – заявила в среду представитель Виктора Ющенко в ВР Оксана Слюсаренко.

«Мне очень жаль, что Блоку Литвина по сути дела Президент Украины отказал в участии в демократической коалиции», – это неприкрытое обвинение прозвучало из уст Юлии Тимошенко в пятницу.

Забавно, но эта пикировка еще больше усилила сходство с семейной ссорой, когда важно высказать противнику все, что накипело, не особо стесняясь в выражениях, а также не утруждая себя подбором встречных аргументов. Ведь очевидно, что после слов госпожи Слюсаренко господин Литвин вполне мог решить, что кресло Арсения Яценюка его амбиции уже не удовлетворяет и повысить требования до «хочу быть Владычицей морскою». А это место пока занято… И без боя явно сдано не будет...

Все из той же злополучной поездки в Москву помимо рассказа о том, что 90% ее общения с Путиным и Медведевым было посвящено экономической тематике (а на что интересно пошли «неучтенные» десять?), а также должности «контролера» за выполнением все теми же Путиным с Медведевым плана Саркози о мирном урегулировании в Грузии (Юлии Владимировне обещали все сделать – как она сама и похвастала), наша премьер привезла еще и Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Надо полагать, именно это (единственное) в одну страничку документальное подтверждение полезности скандального визита должно будет в ближайшее время стать основным доводом в пользу эффективности деятельности Тимошенко в премьерской должности, каковой (деятельности) без устали мешает Секретариат во главе с Балогой и примкнувшая к нему ДУСя.

Правда, из текста меморандума при ближайшем рассмотрении никакой полезной информации извлечь не получается. Все эти «приветствуем установление», «признаем эффективность», «подтверждаем стремление» и т.д. выеденного яйца не стоят, поскольку не подкреплены ни формулами цены на газ, ни договорами о схемах поставок… За одним исключением. В пункте четвертом сего опуса Тимошенко согласилась с тем, что Газпром наравне с Нефтегазом будет осуществлять «совместные экспортные поставки природного газа, в том числе и из подземных хранилищ газа на европейский рынок при наличии свободных согласованных ресурсов газа».

Интересно, а что именно следует считать «свободными ресурсами газа», скажем в украинских ПГХ? И кто будет согласовывать «свободу» этих самых ресурсов?

Елена Перегуда