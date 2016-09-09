Евровидение в Украине: в Минкульте напомнили о запрете въезда для некоторых артистов РФ, не забыли и про Кобзона

Об этом глава Министерства культуры Евгений Нищук заявил во время пресс-конференции после объявления города-хозяина Евровидения-2017.

"Те лица, которые подпадают под санкции соответствующих органов, не Министерства культуры, а Службы безопасности Украины, они являются невъездными сюда. О них Россия, очевидно, может узнать. И если они сознательно будут идти на победу такого человека – значит, это заведомо провокация", - напомнил Нищук.

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По его словам, никаких компромиссов быть не может.

"Иосиф Кобзон не будет допущен в Украину на Евровидение-2017", - добавил министр культуры, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Нищук отметил, что на самом деле в России немало порядочных исполнителей.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурсного отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев.