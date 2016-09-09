Евровидение-2017 пройдет в Киеве

Об этом заявили во время прямой трансляции объявления города-хозяина Евровидения-2017.

Как заявил глава НТКУ Зураб Аласания, Киев получил 19 голосов членов оргкомитета, а Одесса – 2.

Конкурс состоится в столичном МВЦ.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

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Сначала за право принимать конкурс боролись шесть украинских городов - Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. После первого этапа отбора в финал попали Днепр, Одесса и Киев.

Объявление города-хозяина Евровидения-2017 должно было состояться 27 июля, однако было перенесено на "неопределенный срок" из-за проблемы с финансированием конкурса. В то же время глава НТКУ Зураб Аласания объяснил, что выбор победителя был перенесен из-за недостатков претендентов.

8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения 450 миллионов гривен.

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Следующей датой объявления города-хозяина Евровидения-2017 стало 25 августа, однако буквально перед началом трансляции событие было перенесено без объяснения причин.

В то же время глава НТКУ Зураб Аласания потом объяснил, что два из трех городов имеют значительные преимущества: Киев и Одесса. Однако у каждого из них все равно были серьезные недостатки, поэтому рабочая группа оргкомитета решила продолжить уточнять позиции.