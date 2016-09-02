В ОБСЕ призвали украинские власти не выселять цыган из Лощиновки

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. "Я призываю украинские власти обеспечить соблюдение закона, основанного на принципах равенства и недискриминации", - заявил Линк.

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В связи с этим он требует, чтобы власти "решительно противодействовали насилию против ромов" и попыток "сделать из ромов козлов отпущения".

В ОБСЕ заявили, что 27 августа произошло насилие против цыган после ареста мужчины, которого подозревают в убийстве девочки из Лощиновки. В частности, по данным БДИПЧ/ОБСЕ, шесть домов ромов было разрушено и еще один подожжен в то время, когда на месте происшествия находились полицейские.

Также отмечается, что десять семей ромов, которые насчитывают примерно 60 человек, сбежали из деревни перед тем, как началось нападение. Отвечая на требования жителей села, местные власти согласились осуществить мероприятия по выселению семей ромов из села.

"Украинские власти должны остановить выселение представителей сообщества ромов и обеспечить достаточную компенсацию за поврежденную собственность, и в то же время также решить вопрос межэтнической напряженности в селе, чтобы предотвратить рост этой напряженности", - подчеркнул Линк.

В то же время он заявил, что украинские власти должны инициировать расследование, направленное на установление и наказание тех лиц, которые имеют отношение к насилию против ромов.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя цыганской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить цыган из села.

Впоследствии председатель Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Цыганские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение сельсовета Лощиновки о выселении цыган незаконно.

29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

30 августа в Лощиновке похоронили убитого ребенка.