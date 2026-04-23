Ольга Сумская трогательно обратилась к сестре Наталье, с которой в ссоре (фото)

Настоящие причины конфликта в семье неизвестны.

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала семейное фото со своей старшей сестрой Натальей и трогательно обратилась к ней. Сделала это звезда в stories в своем Instagram.

Напомним, как писал УНИАН, накануне актриса Наталья Сумская отмечала юбилей, ей исполнилось 70 лет. Именно по этому случаю ее младшая сестра Ольга опубликовала в соцсети их совместное фото с подписью "С юбилеем!" и отметила родного человека.

На снимке актрисы в подростковом возрасте, Ольга - на втором плане, за спиной Натальи. Это редкое архивное фото, которое поклонники обеих звезд еще не видели.

Ольга и Наталья Сумские в ссоре - что сообщалось

Как известно, родные сестры сейчас в ссоре. О конфликте в семье первой заявила Ольга Сумская еще в 2019 году, не указав, что стало причиной и как долго он длится.

В конце прошлого года Ольга признавалась, что Наталья ей "не пишет, не звонит, не здоровается при встрече":

"И так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкла. Но я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло".

