Сумские пограничники задержали россиянина, пытавшегося выдать себя за львовянина

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время проведения контроля рейсового автобуса, который следовал на выезд из Украины по маршруту «Тячев - Москва», один из пассажиров предоставил на паспортный контроль паспортный документ гражданина Украины.

Однако у охранников границы возникли сомнения относительно принадлежности паспорта лицу. По результатам углубленной проверки документа пограничники установили, что паспорт не принадлежит предъявителю.

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Выяснилось, что в действительности человек является гражданином России, а паспорт он похитил у своего товарища со Львовщины во время пребывания у него в гостях.

Сейчас личность 32-летнего мужчины установлено, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении него составлены соответствующие административные материалы.

Также в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.