Экс-депутата Северодонецкого горсовета будут заочно судить за организацию в городе "референдума ЛНР"

Как сказано в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 экс-депутат с целью изменения государственной границы Украины занимался организацией и проведением в городе Северодонецке так называемого «референдума в поддержку акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

В частности, под угрозой применения физического насилия вместе с другими вооруженными лицами он заставил чиновников Северодонецкого городского совета выдать урны для голосования, а также открыто похитил списки избирателей, которые там хранились.

В дальнейшем указанные урны и списки избирателей были использованы при проведении так называемого «референдума».

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Кроме того, бывший депутат в период с апреля по июнь 2014 года с оружием в руках принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования.

На данный момент прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата по фактам посягательств последним на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также похищения и вымогательства официальных документов.

В настоящее время обвиняемый скрывается от органов досудебного расследования и суда, находясь на оккупированной территории области.

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Учитывая изложенное, судебное разбирательство в соответствии с положениями ч.2 ст.323 УПК Украины будет осуществляться при отсутствии обвиняемого при обязательном участии защитника.

По совокупности инкриминируемых уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.357 УК Украины, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.