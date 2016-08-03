Суд по делу "торнадовцев" перенесли: не смогли доставить подсудимых на заседание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле здания суда сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Она отметила, что сегодня заседание должно было начаться в 11:30, однако этого не произошло. "Мы связались с сотрудниками пенитенциарной службы и полиции. И они нам сообщили, что в связи со вчерашними событиями, с тем, что есть большое количество пострадавших со стороны работников Нацполиции и Нацгвардии, сегодня они не имеют возможности доставить на судебное заседание обвиняемых. Поэтому судебное заседание отложено до 9 августа на 11:30", - сказала она.

Свинаренко добавила, что судебное заседание состоится в закрытом режиме.

Кроме того, пресс-секретарь пояснила, откуда взялось видео вчерашнего закрытого судебного заседания, которое Оболонский райсуд разместил в Интернете. По словам Свинаренко, вчера в другом судебном зале Оболонского райсуда потерпевшую допрашивали в режиме видеоконференции и, соответственно, видеокамеры в зале суда работали.

Напомним, 2 августа в Оболонском райсуде Киева рассматривалось дело бойцов расформированной спецроты «Торнадо». В то же время под зданием суда собрались сторонники подсудимых, которые требовали пустить их на заседание суда, проходившее в закрытом режиме. Во время митинга произошли столкновения сторонников «торнадовцев» с правоохранителями. При этом в Нацгвардии заверили, что их бойцы не пострадали во время столкновений.

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Сегодня пресс-секретарь суда Инна Свинаренко заявила, что "торнадовцы" сорвали заседание суда. По ее словам, они из клети для обвиняемых "неизвестным веществом с ярко выраженным запахом фекалий" облили участников судебного процесса и помещение зала суда.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января по середину марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».