В Харькове суд не избирал меру пресечения депортированному из России сепаратисту Бородавке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам начальник управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар.

“Суд меру пресечения не избирал. Он является к нам на допросы. Мы работаем с ним в качестве подозреваемого”, - сказал Пивовар.

Он отметил, что Бородавке объявлено подозрение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины).

Подозрение было вручено сразу после его прибытия в Украину.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июля сотрудники Управления СБУ в Харьковской области задержали в аэропорту «Борисполь» скандально известного харьковского журналиста Андрея Бородавку, который скрывался в России и был в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Как сообщила СБУ на своей странице в Фейсбук, служба провела спецоперацию, в результате которой Бородавка был дискредитирован перед его кураторами из российских спецслужб и депортирован в Украину.

Согласно сообщению, Бородавке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УКУ. Он активно сотрудничает со следствием и дает изобличающие показания в отношении главных функционеров сепаратистско-коллаборационистского движения и их российских кураторов.

После задержания Бородавку этапировали в Харьков.

Справка УНИАН. Во время Революции Достоинства Бородавка поддержал "Русскую весну", аннексию Крыма и т.д. В Харькове он был сторонником создания так называемой "ХНР". В ноябре 2014 года Бородавка уехал в Россию, однако решением суда в июне был выдворен из Москвы за нарушение миграционного законодательства.

Согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу после задержания мера пресечения должна быть избрана в течение 72 часов.

Подозреваемым по ст. 110 УКУ закон не предусматривает иной меры пресечения, кроме содержания под стражей, без возможности внесения залога.