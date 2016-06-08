Скандальный экс-ректор налоговой академии Мельник восстанавливается в должности - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"Сегодня Мельник принес в Ирпенскую исполнительную службу соответствующие судебные документы для восстановления его в должности ректора", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того же года он сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

Читайте такжеСуд "не увидел" коррупции: опубликовано видео, как отпущенный ректор-беглец Мельник выбрасывает меченые деньги при обыске

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

25 ноября прошлого года Генпрокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении Мельника.