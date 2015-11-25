ГПУ завершила следствие по делу одиозного экс-ректора и беглеца Мельника

Генпрокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что «управлением по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, занимающими особо ответственное положение, Генеральной прокуратуры Украины сообщено о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывшего ректора и председателя приемной комиссии Национального университета государственной налоговой службы Украины по ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 УК Украины, и начальника отдела довузовской подготовки и члена приемной комиссии по ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украины».

Уголовное производство было «открыто по фактам получения указанными лицами по предварительному сговору от студентов указанного университета за содействие в зачислении на пятый курс университета бюджетной формы обучения неправомерной выгоды в общей сумме 177 тыс. грн путем перечисления денег этими лицами и их родственниками в разных суммах на предоставленные банковские счета предприятия, учредителями которого были родственники указанного руководителя учебного заведения», говорится в сообщении.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт в отношении указанного лица будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того года Мельник сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

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24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.