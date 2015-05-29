Экс-ректору Мельнику предъявили новое обвинение - ему грозит 12 лет тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, установлено, что в период с марта 2010 года по апрель 2013 года Мельник, находясь на посту ректора университета государственной налоговой службы, получил от студентов взяток на общую сумму 63 тыс. грн.

Правоохранителями установлено, что для получения образовательно-квалификационного уровня магистра студенты перечислили средства под видом «благотворительных взносов» на указанные экс-ректром реквизиты.

Желающих учиться на пятом курсе и получить степень магистра (специалиста) он лично приглашал на прием, где во время беседы предлагал «помочь» студентам в дальнейшем обучении.

В случае их согласия, Мельник передавал студентам листы с реквизитами для перечисления средств на текущие счета подконтрольного ему юридического лица – Ирпенской финансово-юридической академии.

В дальнейшем поступавшие средства в качестве безвозвратной финансовой помощи перечислялись на счета других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. При этом «благотворительные взносы» с академии на нужды Национального университета ГНС Украины не использовались.

28 мая Мельнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2,3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.

1 августа 2013 г. Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа 2013 г. он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.