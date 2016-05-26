Савченко вышла на свободу на своих условиях, она не просила помилования - Фейгин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Вчерашние события показали, что та стратегия, которая была нами избрана и претворялась, привела к ожидаемому результату - Надежда Савченко на свободе. На свободе на условиях, которые она ставила сама. Она не просила помилования, она не признавала вины, она вернулась домой свободным человеком", - подчеркнул Полозов.

"Я считаю, что это, конечно же, результат общей, большой, титанической, я бы сказал, работы", - сказал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.