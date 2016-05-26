В Одессе на здании ОГА вывесили огромный портрет Савченко

Огромный баннер с портретом Героя Украины Надежды Савченко вывесили на здании Одесской областной государственной администрации.

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