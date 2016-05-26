В Одессе на здании ОГА вывесили огромный портрет Савченко
13:47, 26 мая 2016Общество
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Огромный баннер с портретом Героя Украины Надежды Савченко вывесили на здании Одесской областной государственной администрации.
Фото dumskaya.net
Как передает корреспондент Думской, ширина баннера - 20 метров, высота - 10,5 м.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.
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