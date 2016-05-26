Адвокат Клиха надеется, что освобождение Савченко повлияет на приговор ее подзащитному
Адвокат украинца Станислава Клиха Марина Дубровина надеется, что освобождение из российского заключения Надежды Савченко повлияет на приговор ее подзащитному, объявление которого ожидается вечером 26 мая.
Об этом она заявила в эфире радио "Свобода". "Мы очень надеемся, что это как-то повлияет, с учетом того, что сейчас судья находится в совещательной комнате. То есть приговор прозвучит сегодня в 17:00. Но сложно что-то прогнозировать, учитывая то, что судебная система в Чеченской республике, мягко говоря, имеет свои особенности», – отметила Дубровина.
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Также у адвоката вызывает беспокойство нестабильное психологическое состояние Станислава Клиха, на который суд «намеренно не обращает внимание».
24 мая прокуроры попросили Верховный суд российской республики Чечни осудить украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха до 22,5 года и 22 лет за решеткой соответственно.
19 мая в Верховном суде Чечни коллегия присяжных признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов в составе подразделения «Викинг», гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.
Среди потерпевших по делу – родственники 30 погибших российских военных и полтора десятка тех, кто был тогда ранен. Никто из них не видел Карпюка и Клиха в Грозном лично, обвинение основано на показаниях лишь одного свидетеля – осужденного на 24 года Александра Малофеева, который утверждает, что сам воевал в Чечне в обеих войнах.
Защита Карпюка и Клиха настаивает на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям и прекратить преследование украинцев.
Карпюк и Клих отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.
В феврале в России правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что признал Николая Карпюка и Станислава Клиха политическими заключенными.