Адвокат Клиха надеется, что освобождение Савченко повлияет на приговор ее подзащитному

Об этом она заявила в эфире радио "Свобода". "Мы очень надеемся, что это как-то повлияет, с учетом того, что сейчас судья находится в совещательной комнате. То есть приговор прозвучит сегодня в 17:00. Но сложно что-то прогнозировать, учитывая то, что судебная система в Чеченской республике, мягко говоря, имеет свои особенности», – отметила Дубровина.

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Также у адвоката вызывает беспокойство нестабильное психологическое состояние Станислава Клиха, на который суд «намеренно не обращает внимание».

24 мая прокуроры попросили Верховный суд российской республики Чечни осудить украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха до 22,5 года и 22 лет за решеткой соответственно.

19 мая в Верховном суде Чечни коллегия присяжных признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов в составе подразделения «Викинг», гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Среди потерпевших по делу – родственники 30 погибших российских военных и полтора десятка тех, кто был тогда ранен. Никто из них не видел Карпюка и Клиха в Грозном лично, обвинение основано на показаниях лишь одного свидетеля – осужденного на 24 года Александра Малофеева, который утверждает, что сам воевал в Чечне в обеих войнах.

Защита Карпюка и Клиха настаивает на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям и прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клих отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

В феврале в России правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что признал Николая Карпюка и Станислава Клиха политическими заключенными.